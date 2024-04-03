“pdf دور على اسمك”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حتى الآن لم تفصح وزارة العمل العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ولم تحدد موعد رسمي لاعتماد الكشوف ورفعها على المواقع الرسمية، حيث لا يزال أعمال فحص طلبات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 مستمرة حتى تلك اللحظة، وقد تم اطلاق برنامج الرعاية الاجتماعية في اطار توفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء بعد حالة الغلاء التي ضربت الكثير من اسعار السلع، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر موقع الوزارة الرسمي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قريبا ستقوم وزارة العمل العراقية بالاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي طال انتظارها، وخلال الفترة الماضية ارجعت الوزارة سبب تأخر صرف تلك الدفعة إلى أنها لازالت تعمل على توفير المبالغ المالية اللازمة ليحصل عليها كافة المستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط التي تم اقرارها، حيث يستفاد من برنامج الرعاية الاجتماعية الفئات الاولى بالرعاية والذين يقدر عددهم بملايين، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

الآن قم بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم بادخال البيانات الخاصة بك وتحديد اسم محافظتك مع كتابة رقم الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة “استعلام”.

الآن سيظهر لك كشوف المشمولين بصيغة pdf يمكنك تحميلها بسهولة على جهازك.

قم بفتح الملف والبحث عن اسمك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية

فيما تم الاعلان عن شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل العراقية، والتي تتلخص فيما يلي: