“آيفون بتعمل عظمة بتصميم مختلف للكاميرا“ مواصفات هاتف ايفون iPhone 16 المتوقعة/ المميزات والعيوب

تعتبر شركة آيفون واحدة من الشركات الغنية عن التعريف في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية المختلفة، ويجب العلم أن الشركة تحرص على إصدار هواتف حديثة بشكل مستمر لذلك من المقرر أنها تقوم بإطلاق هاتف ايفون 16 وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نذكر أيضا أبرز المميزات والعيوب التي يحتوي عليها الجهاز.

ايفون 16

من المتوقع أن يتم إصدار هاتف آيفون 16 بالمواصفات التالية:

سوف يتم إصدار الهاتف بمساحة ط265 جيجابايت أو مساحة 512 جيجابايت، أو من المقرر إصداره بمساحة تصل حتى 1 تيرا.

من المقرر أن الهاتف سوف يدعم مستشعر من شركة سوني وتصل دقته حتى 48 بكسل.

الهيكل الخارجي للهاتف مصنوع من مادة التيتانيوم وذلك سوف يعطيه مظهر جذاب ورائع.

يتميز الهاتف بدقته الرائعة في التصوير وذلك لأنه يحتوي على عدسة دقتها 12 ميجابكسل.

مميزات هاتف ايفون 16

يأتي هاتف آيفون 16 بمجموعة من المميزات الغير متوفرة في هواتف آيفون الأخرى ومنها:

يأتي بمعالج دقته 3 نانومتر.

يتمتع بأبعاد شاشة أكبر في الحجم من الأبعاد المتوفرة في الأجهزة السابقة.

شاشة الهاتف من نوع LTPO OLED والتي تدعم تقنية Dolby Vision كما أنها تمتلك درجة سطوع مرتفعة.

أكثر ما يميز الهاتف أنه مقاوم للغبار والمياه حتى عمق يصل نحو 6 متر لمدة 30 دقيقة.

يتمتع بخاصية التصوير التلقائي اوتو فوكس.

عيوب هاتف ايفون 16

على الرغم من وجود الكثير من المميزات التي يمتلكها هاتف آيفون 16 إلا قد يواجهك بعض العيوب والتي تتمثل في: