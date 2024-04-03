ثبتها على الريسفر.. تردد ام بي سي 1 2024 على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة محتوى ترفيهي متنوع

تردد ام بي سي 1 محل بحث مواطنين كثير من مختلف العالم العربي، وذلك لمتابعة المحتوى العربي المتميز الذي تبثه القناة على شاشتها بالوقت الحالي،وتعرض القناة على شاشتها عدد من البرامج والتي جعلتها أولى القنوات اهتمامًا من قبل المواطنين، ونوضح لكم تردد القناة على نايل سات وبدر وياه سات وطريقة استقبال القناة من القمر الصناعي إلى جهاز الاستقبال، تابعوا.

تردد ام بي سي 1

تعرض القناة عدد من البرامج المختلفة والمسلسلات العربية على شاشتها، حيث محتوى ترفيهي متنوع على شاشتها، وتتواجد القناة على أكثر من قمر صناعي، بحيث تكون قريبة من المتابعين، وللعلم أنها تبث المحتوي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إحداثيات القناة كالتالي:

ياه سات

القمر الصناعي: ياه سات.

تردد ام بي سي 1: 11900.

استقطاب: أفقي.

معدل الرمز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

بدر 4/6

التردد: 11276.

استقطاب: رأسي.

معدل ترميز: 27500.

نايل سات

التردد: 11470.

استقطاب: رأسي.

معدل رمز: 27500.

استقبال تردد ام بي سي 1

لتثبيت قناة mbc1 على جهازك لن يأخذ من وقتك سوى ثواني قليلة، حيث التثبيت سيكون على النحو التالي:

اذهب لقائمة إعدادات الريسفر من الريموت.

حدد التثبيت اليدوي، بحيث تختار القمر الصناعي بنفسك وتقوم بإدخال الإحداثيات الخاصة بالقناة.

أضف التردد وابحث عن القناة.

بعد البحث تجد القناة أمامك، عليك أن تختارها وتحفظها ليتم تنزيلها وبعدها يمكن فتحها بكل سهولة وتكون ضمن قائمة قنوات ورؤية محتواها في أي وقت تريد.

وتنقل القناة على شاشتها برامج عِدة ولعل أشهرها برنامج مسابقة الحلم الذي يُقدمه مصطفي الأغا.