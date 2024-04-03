استعلم قبل أن يأتي المحصل إليك .. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ٢٠٢٤

في نهاية كل شهر كثير من المواطنين يبحثون عن معرفة قيمة استهلاك العدادات الموجودة في منازلهم وذلك تمهيدًا لدفع فاتورة الكهرباء الشهرية قبل أن يتم وصول محصل الكهرباء لتحصيل قيمة الاستهلاك الشهري، وعلى هذا الأساس فقد أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن توفير خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيا عبر موقع الشركة الالكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات، سوف نوافيكم بها من خلال هذا السياق.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ٢٠٢٤

توفر الدولة خدمات عديدة ومتنوعة لمواطنيها من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية وتفعيل المنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية في الدولة وتعد خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أحد هذه الخدمات التي توفرها الدولة للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد المبذول في الوقوف على المقرات الحكومية، ولكي تتم عملية الاستعلام بنجاح عليك اتباع هذه الخطوات:

أولا عليك بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

قم بالضغط على أيقونة الخدمات، واختيار خدمة الاستعلام عن الفواتير.

سوف يظهر لك بعد هذه الخطوة قائمة بشركات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

حدد الشركة التابع لها وأدخل قراءة العداد الخاص بك.

ثم بعد ذلك ادخل رقم المود الخاص بك.

ثم بعد ذلك اضغط على أيقونة استعلام حتى يظهر لك إيصال الكهرباء الذي فيه قيمة الاستهلاك لدى العداد الخاص بك.

كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء مارس 2024 برقم العداد

تزامنًا مع انتهاء شهر مارس فكثير من الأشخاص يرغبون في الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر مارس ٢٠٢٤ من خلال موقع شركة الكهرباء، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: