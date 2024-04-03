“جهز نفسك واوعى تفوتك” .. موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمة تبعًا لوزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بالكشف عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لمختلف صفوف النقل، وذلك بدًء من الصف الرابع الابتدائي وصولًا إلى الصف الثاني الثانوي، وكذلك الصف الثالث الإعدادي، وقد وجهت الطلبة والطالبات بأن يلتزموا بجداول الامتحانات، وفيما يلي سنوضح الموعد لكم.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد ببيان صحفي لها على أن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 سوف يكون في اليوم الثامن من شهر مايو القادم 2024م، وذلك تبعًا للجداول التي تم الإعلان عنها من جانب مديريات التعليم، وسوف تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في اليوم الخامس والعشرون من شهر مايو القادم 2024م، إلى اليوم الذي سيوافق السادس من شهر يونيو 2024م، كذلك انها قامت بالتشديد على جميع الجهات المعنية بأن يلتزموا بكل المواصفات الفنية التي تتعلق بورقة الامتحان، وتجدر الإشارة بأن الوزارة قامت بالتأكيد على أنه لم يتم تأدية أي تغيير على بالجدول المتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية للسنة الدراسية الجارية والذي قد أُعلن عنه في اليوم الرابع من شهر مارس الذي مضى.

أسئلة امتحانات نهاية العام

بينت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة التي تتعلق بامتحانات الترم الثاني سوف تكون من المنهج نفسه، وقد وجهت المديريات بأن يقوموا بتجهيز اللجان ويوفروا الأجواء الملائمة للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات بسهولة، كما أنها قامت بالإشارة إلى أن الامتحانات المتعلقة بأول ثلاث صفوف من المرحلة الابتدائية لن يتم عقدها تبعًا للنظام الجديد في التعليم، وهذا أيضًا لكي يتم استكمال تطوير عملية التعليم التي كانت بدايتها عن طريق تطوير المرحلة الابتدائية والمناهج الخاصة بها تبعًا للمعايير الدولية.