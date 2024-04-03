“10 مليون دينار عراقي“ موعد التقديم على سلف مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين 2024 بالعراق rafidain-bank.gov.iq والشروط المطلوبة

أعلن مصرف الرافدين العراقي أنه يحق لكل من الموظفين والمتقاعدين داخل الدولة الحصول على سلفات والتي تصل حتى 10 مليون دينار، حيث أن تلك السلف إلكترونية ويمكن التقديم عليها بدءاً من الغد الخميس، ويتم تسديد قيمة السلفة على شكل أقساط شهرية، كما أنه يتم تحديد قيمة السلفة على حسب قيمة الراتب الخاص بالمستلف، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص سلف مصرف الرافدين.

سلف مصرف الرافدين

للحصول على سلف الرافدين يجب توافر مجموعة من الشروط والتي تكون كالتالي:

يجب على المتقدم للحصول على السلفة أن يكون قد قضى ما لا يقل عن عام وذلك بالنسبة لموظفي دوائر الدولة ومنتسبي كل من وزارة الدفاع والداخلية، ويجب أن يكون من رتبة ملازم فما فوق.

يبدأ راتب السلفة من 5 مليون دينار ويصل حتى 25 مليون دينار وذلك يتوقف على الراتب الشهري للمستلف وذلك يكون بضمان الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين.

عندما يكون المتقدم من فئة المتقاعدين يجب أن يكون عمره أقل من 73 عام.

تسديد السلفة على مدار خمس سنوات بقيمة أقساط متساوية.

يجب العلم أن نسبة الفائدة على السلفة تكون 5٪ في العام ويتم خصم القسط الشهري للشهر التالي من بعد استلام السلفة.

في حالة تحويل الموظف إلى التقاعد دون أن يقوم بتسديد الأقساط يتم خصمها من خلال مكافأة نهاية الخدمة ومتراكم الإجازات وذلك بعد أن يقوم المستلف بتقديم طلب خطي ينص على ذلك.

عندما يكون الموظف ليس لديه مكافأة نهاية الخدمة يتم خصم الأقساط من الراتب التقاعدي الخاص به.

خطوات التقديم على سلف مصرف الرافدين

يتساءل عدد كبير من المواطنين داخل دولة العراق سواء الموظفين أو المتقاعدين عن كيفية التقديم على سلف مصرف الرافدين، والتي من المقرر أن تبدأ من غدا الموافق 4 من شهر أبريل الجاري لعام 2024، حيث يتم التقديم من خلال تحميل التطبيق الخاص بالمصرف من متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك.