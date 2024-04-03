كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة كافة المحافظات العراقية موقع وزارة العمل

يبحث الكثيرون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث تقوم الوزارة العراقية دائما بتقديم العديد من المساعدات المالية في العراق لجميع الأشخاص المستحقين للحصول على الدعم المالي ضمن المعونة الاجتماعية للدفعة السابعة لعام 2024، لذلك سنوضح لكم بالخطوات طريقة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، مع ذكر أهم الشروط اللازمة التي يجب استيفائها أثناء تقديم المستفيدين من الدعم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

لكي يستطيع المواطنون أن يحصلوا على دعم الرعاية الاجتماعية، يجب عليهم أن يستوفوا بعض الشروط، وهذه الشروط هي كالآتي:

شرط ان يكون الشخص المتقدم ذات جنسيه عراقية.

أهمية التواجد على الأراضي العراقية بصفة مستمرة.

شرط عدم امتلاك الشخص المتقدم أي برامج دعم أخرى من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ينبغي أن يكون سن الشخص المتقدم ما بين 16 إلى 60 سنة.

خطوات الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بفتح الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم الضغط عليها لتسجيل الدخول.

الضغط على خانة الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك النقر على قائمة الأشخاص المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية.

ويتم تعبئة محل سكن المواطن بشكل صحيح.

ثم الضغط على زر تحميل.

وسيتم عرض جميع اسماء القوائم المستفيدة من الخدمة.

الفئات التي تستحق الاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الاجتماعية

يُمكن تلخيص الفئات المستحقة للاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الاجتماعية كما يلي: