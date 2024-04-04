وظائف بنك القاهرة للمؤهلات العليا في كل المحافظات .. شغلانة مرتبها ميقلش عن 7000 جنيه!!

أعلن بنك القاهرة عن وظائف جديدة خالية، وجاء إعلان وظائف بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية لينكد إن، وجاء ذلك من ضمن ما يحرص عليه البنك من أجل توفير عمل للشباب ذوي الخبرة وحديثي التخرج، حيث أن تلك الوظائف تساعدهم في الحصول على دخل شهري مستمر، وقد تم الإعلان عن الوظائف والمسؤوليات التي يتولونها.

شروط وظائف بنك القاهرة

هناك بعض الشروط التي تم تحديدها من أجل الالتحاق بوظائف بنك القاهرة، هذه الشروط هي:

لا تقل خبرة المتقدم للوظيفة من 7 ل 10 سنوات، ويمكن التقديم الوظيفة من خلال صفحة البنك الرسمية على لينكد إن التي تتوفر لقبول طلبات التقديم من خلالها.

ضرورة أن يكون المتقدم على علم بالمسؤوليات التي يقوم بها من خلال الوظيفة التي يتقدم للعمل بها في بنك القاهرة، مع علم بالمنتجات المقدمة من البنك ليشرحها للعميل،

القدرة على إدارة المنتج التابع للبنك بشكل سليم لتحقيق ما يرغب فيه البنك من جودة عالية في جذب المزيد من العملاء للبنك والإدارة الجيدة لمشاريع البنك.

احتياجات وظائف بنك القاهرة

هناك بعض المسئوليات التي يتولونها الموظفين الجدد بعد قبولهم في وظائف بنك مصر المعلن عنها، وجاءت كالتالي: