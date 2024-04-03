” أشهى حلويات العيد” طريقة عمل السابليه الفاخر الدايب بمقادير مظبوطة مثل المحلات

يعد السابليه أحد أنواع البسكويت المحبب لدى الصغار والكبار لما يتمتع به من طعم شهي ومذاق روعة، ونظراً لارتفاع أسعار حلويات العيد وخاصة السابليه فيبحث الكثير من السيدات و ربات البيوت عن طريقة عمل السابليه في المنزل بمكونات اقتصادية وبسيطة وغير مكلفة، يمكنك الآن وبكل سهولة عمل حلويات العيد وقدميها لعائلتك على سفرة عيد الفطر واستمتعي بطعم لذيذ ومميز لأشهى الحلويات.

مقادير عمل السابليه في البيت

يعد السابليه أحد حلويات العيد التي يفضلها الكثيرين لطعمها الطيب ونكهتها المميزة، كما يفضل البعض تناول قطع السابليه بجانب كوب من الشاي بلبن عند تناول وجبة الإفطار في صباح عيد الفطر المبارك، لذلك نقدم لكي عزيزتي مقادير عمل السابليه بكل سهولة ويسر.

المقادير

٢ كوب من الدقيق الفاخر.

معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ربع معلقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح صغيرة.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

نصف كوب سمنة أو زبدة.

معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

لتزين السابليه

شوكولاتة فارمسلا.

مربى

مكسرات حسب الرغبة. رد في

شوكولاتة مذابة.

خطوات تحضير أشهى وألذ سابليه مثل الجاهز

السابليه من أنواع الحلويات الغربية الشهية والمحببة للصغار والكبار، جربي وصفتنا واستمتعي بطعم ومذاق رائع للسابليه، اليك الطريقة: