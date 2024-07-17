“البشـر ضـد الـوحوش والتـانين“ تثبيت لعبة دوجما Dragon’s Dogma 2 على جميع الهواتف || العبها وعيش المغامرة

شهدت لعبة دوجما تحديث جديد وهو واحدة من ألعاب الفيديو المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويقبل على لعبها عدد كبير، تدور قصة اللعبة حول عالم منقسم إلى جزئين جزء يعيش فيه البشر ويكون اللاعب هو حاكمها ودولة أخرى يعيش فيها الوحوش حيث تدور العديد من الصراعات بين اللاعب وتلك الوحوش حتى يقوم بالقضاء على التنين وذلك من أجل تحقيق السلام، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا آخر تحديث للعبة دوجما.

آخر تحديث للعبة دوجما

شهد التحديث الجديد للعبة دوجما الكثير من الإضافات والتي سوف تكون من أبرزها:

تم تعديل عدد الإطارات وذلك حتى يصل نحو 30 إطار في الثانية الواحدة، ولكن ذلك التحديث يخص أجهزة PS5.

يجب العلم أنه من المحتمل أن يكون عدد الإطارات الغير محدودة عبارة عن سلاح ذو حدين.

تم إضافة مجموعة من الخيارات التي تساعدك في تغيير شخصية اللاعب الخاصة بك.

يجب العلم أنه تم تحديث نظام الحفظ وذلك حتى يقوم اللاعب بحفظ المستوى الذي وصل إليه.

تم العمل على حل المشاكل الفنية على Ps5.

تم إجراء تعديل لوحة التحكم داخل اللعبة وذلك من أجل تغيير الإعدادات بسهولة.

خطوات تثبيت لعبة دوجما

لتثبيت لعبة دوجما بنجاح قم باتباع الخطوات الآتية: