” استعلم الآن” خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية ١٤٤٥ عبر منصة مظلتي

تعد الرعاية الاجتماعية واحدة من أهم برامج الدعم التي توفرها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر المحدودة الدخل و والأسر التي تعاني من الفقر، حيث تقدم الحكومة لهذه الأسر العديد من المساعدات في صورة الرعاية الاجتماعية، لذلك يبحث الكثير من المستفيدين من هذه المساعدة عن أسمائهم في كشف الرعاية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية ١٤٤٥ والشروط اللازمة للحصول على الرعاية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية ١٤٤٥ عبر منصة مظلتي

توفر الحكومة العراقية كشوفات الأسماء إلكترونيا عبر موقعها الرسمي من خلال منصة مظلتي حتى يستطيع المستفيدين منها على الاستعلام على الأسماء بسهولة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يتم الضغط على الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي.

ثم بعد ذلك يتم الدخول للصفحة الرئيسية والضغط على كشوفات أسماء المشمولين.

على المستعلم تحديد اسم الوجبة السابعة ورقم الدفعة.

يتم في هذه الخطوة إدخال جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في اسم الشخص المتقدم ورقم الهوية.

قم بالضغط على أيقونة الاستعلام لمعرفة النتائج.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

لقد وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لكي يحصل المستحقين على الرعاية الاجتماعية والاستفادة من الدعم المقدم، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: