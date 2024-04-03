أول مرة تعرفيها.. طريقة عمل كحك العيد الناعم بالمقادير والخطوات في 20 دقيقة فقط

أيام قليلة وتفصلنا عن عيد الفطر المبارك الذي يتجهز إليه الكثير، وذلك من خلال صنع الحلويات وكحك العيد، حيث تقوم جميع السيدات في تلك الفترة الحالية بالبحث عن أفضل طريقة عمل كحك العيد الناعم بشكل ناجح ويصبح ناعم وهش، لذا سنوضح لكم طريقة بسيطة وسهلة تمكنكم من صنع كحك العيد أفضل من الذي يتواجد في المحلات الخارجية.

مقادير عمل الكحك الناعم

حتى يتم البدء في صنع الكحك الناعم يجب معرفة المقادير الصحيحة التي تحتاجين إليها، والتي لا غنى عنها، حيث تساهم تلك المقادير بشكل كبير في صنع الكحك بصورة ناجحة، ولهذا تتمثل المقادير الكحك الناعم في الآتي:

كيلو دقيق.

ملعقتين كبيرة الحجم من السكر البودرة.

كوبين من السمن البلدي.

3 ملاعق من السمسم الأحمر.

ربع ملعقة خميرة.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

½ كوب من الماء الدافئ.

طريقة عمل كحك العيد الناعم

أولا يجب أن يتم تحضير عجينة الكحك من خلال وضع الدقيق في وعاء كبير، ثم يتم إضافة إليه الملح والبيكنج بودر والسمن والسكر، ثم يتم خلط تلك المكونات سويا حتى يتم إضافة الماء والخميرة بشكل تدريجي، ثم استمري بالعجن حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة واتركيها لنصف ساعة، حتى تبدأي في تشكيلها من خلال الآتي: