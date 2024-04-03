كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 على ام بي سي MBC لربح 100 ألف دولار

تم الإعلان عن مسابقة الحلم للاشتراك بها، وذلك احتفالا بيوم التأسيس السعودي، حيث تعد مسابقة الحلم هي فرصة لجميع المواطنين لتحقيق أحلامهم وتحويلها إلى حقيقة، حيث من خلال الاشتراك في تلك المسابقة والفوز بها سيتمكن الفرد من الحصول على جوائز مالية ضخمة للغاية، وتعد مسابقة الحلم هي من أقدم المسابقات التي تم تأسيسها في عام 2007، وتمتلك تلك المسابقة شعبية كبيرة حول الوطن العربي.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

حتى يتمكن الفرد من الاشتراك في مسابقة الحلم، من الضروري أن تتوفر به بعض الشروط اللازمة حتى تصبح له فرصه بالفوز بتلك المسابقة، ومن أبرز الشروط هي كالآتي:

أولا يجب عدم وجود أي صلة قرابة بطاقم العمل داخل البرنامج، أو أي فرد يعمل داخل قناة ام بي سي.

من الضروري أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عام.

يشترط الإقامة داخل إحدى الدول العربية.

من الضروري أن يتم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة قبل الاشتراك بها.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

حتى يتمكن الفرد من الاشتراك داخل مسابقه الحلم بصورة صحيحة، يجب عليه اتباع بعض الخطوات الهامة والتي تؤهله للفوز بتلك المسابقة، ولهذا تتمثل خطوات الاشتراك في الآتي: