السابعه ناو.. تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي والرعاية الأجتماعية

يعتبر الرعاية الاجتماعية من الأشياء الجميلة التي تفعلها الدول مثل ما فعلت العراق ونشرت العراق اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، ويبحث الكثير من المواطنين العراقين عن هذه الأسماء كثيرا لمعرفة إذا كان أسمائهم قد جائت في هذه الأسماء أم لا، حيث أن الجميع يحتاج إلى هذه المنحة مع الأسعار المرتفعة والاقتصاد الصعب في البلاد في هذه الأيام ولذلك نقدم لكم كيفية معرفة إذا كنت من الأسماء المشمولة أم لا من خلال هذا المقال ويجب عليك معرفة الخطوات بالترتيب ومن ثم معرفة اسمك من الرابط.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

اولا يجب عليك الانتقال إلى الموقع الرسمي المخصص لمنصة مظلتي بالنقر هنا .

ومن ثم انقر على أيقونة الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك اضغط على قائمة المستفيدين من خدمات الرعاية الإجتماعية.

كما أنه يطلب تسجيل محل سكنك بالتوضيح لوصولهم إليك.

ومن ثم انقر على أيقونة تحميل.

وانتظر بعض الوقت إلى أن يظهر أمامك القائمة التي تتضمن أسماء المستفيدين من الخدمة.

الشروط للتسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

يجب امتلاك المتقدم الجنسية العراقية.

وضرورة التواجد داخل الأراضي العراقية.

كما أنه يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له التقديم في أي من برامج الدعم الأخرى التي تقدم من قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية.

كما يجب أن يتراوح سن المتقدم ما بين 16-60 عام.

ويجب ألا يكون المتقدم مقيدا كموظف في إحدى قطاعات العمل الحكومية.

ويحق للفئة التي تندرج تحت نسبة 5% وهم المعاقين الاستفادة من الخدمة.

والخدمة متوفرة أمام كل من: