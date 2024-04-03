رابط pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لجميع المحافظات لدى منصة مظلتي في عموم العراق 2024

يشكل دعم الرعاية الاجتماعية أهمية كبيرة للعديد من المواطنين العراقيين، ولا سيما بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود والعائلات الفقيرة والأفراد الذين يعانون سوء الوضع المادي، حيث أن هناك الكثير من الأسر العراقية التي تعتمد بشكل كامل على دعم البرنامج لتأمين الحاجات الأساسية والمستلزمات الضرورية للحياة اليومية، وقد تزايدت عمليات البحث بشكل كبير في الآونة الأخيرة عن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية ويعود السبب في ذلك إلى تأخر الوزارة في الإعلان عن هذه الأسماء في الموعد المحدد، ولكن أعلنت الوزارة على إمكانية الاطلاع على قوائم الأسماء والاستعلام عنها فور ظهورها عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية.

رابط استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق 2024

تستمر التساؤلات من قبل المواطنين عن كشوف الأسماء المشمولة بالوجبة السابعة، والتي تعد الوجبة الأخيرة من وجبات برنامج الرعاية الاجتماعية، ويمكن للمواطنين الاطلاع على هذه الأسماء فور ظهورها عن طريق القيام بالخطوات الآتية:

في البداية الذهاب إلى الموقع التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والذي يعرف باسم منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد الدخول إلى المنصة يقوم الفرد بالضغط على خيار نظام الحماية الاجتماعية.

الآن يجب إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

تسجيل رقم الهوية العراقية للمتقدم بالإضافة إلى رقم الوجبة والمحافظة وغيرها من البيانات التي قد يطلبها الموقع من المستخدم.

بعد ذلك يجب النقر فوق “استعلام”.

سوف تظهر التفاصيل حول كشوفات الأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

يمكن تحميل جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق عند الإعلان عنها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

أهم الأوراق المطلوبة عند التقديم على الرعاية الاجتماعية بالعراق