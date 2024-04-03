تكنولوجيا
“Tecno نزلت هاتف جديد” يفوق التوقعات بإمكانيات رهيبة وسعر مش هتصدقوا!
طرحت شركة تكنو Tecno هاتفها الذكي الجديد Pova 6 Pro للبيع في الأسواق الهندية بعد أسابيع من الإعلان عنه في المؤتمر العالمي للجولات MWC، فالهاتف مزود ببعض المواصفات والمزايا التي تجعله مميز عن غيره وقد أعلنت عن جميع مواصفاته.
مواصفات هاتف تكنو Pova 6 Pro
|اسم الهاتف
|Pova 6 Pro
|نوع المعالج
|ميدياتك Dimensity 6080
|حجم الشاشة
|6.78 بوصة
|دقة الشاشة
|1080× 2436 بكسل
|معدل التحديث
|120 هرتز
|ذروة السطوع
|1300 شمعة في المتر
|سعة البطارية
|6000 مللي أمبير
|عدد الكاميرات
|كاميرا خلفية ثلاثية+ كاميرا سيلفي
|السعر
|19999 روبية هندية أي (11378 جنيه مصري)
مميزات هاتف Tecno الجديد
- بحسب ما تم الإعلان عنه فيتميز هاتف تكنو Pova 6 Pro بتصميم أنيق شفاف مزود بالواجهة Arc التي تمتلك أكثر من 200 مصباح في اللوحة الخلفية للجهاز، كما يمكنها توفير أكثر من 100 خيار تخصيص.
- يأتي هاتف Tecno Pova 6 Pro بشاشة من نوع AMOLED وبدقة +FHD، علاوةً على ذلك أنه يمتاز بمعالج ميدياتك Dimensity 6080 المطور بدقة تصنيع تصل إلى 6 نانومتر.
- كما يقترن بذاكرة وصول عشوائية بسعة تصل إلى 8 أو 12 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة التخزين الداخلية سعة 256 جيجابايت.
- يعتبر هاتف Tecno أول هاتف ذكي يطلق في الأسواق الهندية ومشغل بواسطة حزمة بطارية Li- Polymer الضخمة التي تدعم الشحن السريع بقدرة 70 وات حيث يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غضون 50 دقيقة تقريباً.
- أما بالنسبة للتصوير يتمتع هاتف Pova 6 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل مصحوبة بكاميرا بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى مستشعر ثانوي بدقة 8% ميجا بيكسل، كما يمتاز الهاتف بكاميرا أمامية بدقه تصل إلى 32 ميجا بيكسل ويحتوي على فلاش مزدوج اللون.