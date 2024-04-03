“Tecno نزلت هاتف جديد” يفوق التوقعات بإمكانيات رهيبة وسعر مش هتصدقوا!

طرحت شركة تكنو Tecno هاتفها الذكي الجديد Pova 6 Pro للبيع في الأسواق الهندية بعد أسابيع من الإعلان عنه في المؤتمر العالمي للجولات MWC، فالهاتف مزود ببعض المواصفات والمزايا التي تجعله مميز عن غيره وقد أعلنت عن جميع مواصفاته.

بحسب ما تم الإعلان عنه فيتميز هاتف تكنو Pova 6 Pro بتصميم أنيق شفاف مزود بالواجهة Arc التي تمتلك أكثر من 200 مصباح في اللوحة الخلفية للجهاز، كما يمكنها توفير أكثر من 100 خيار تخصيص.

يأتي هاتف Tecno Pova 6 Pro بشاشة من نوع AMOLED وبدقة +FHD، علاوةً على ذلك أنه يمتاز بمعالج ميدياتك Dimensity 6080 المطور بدقة تصنيع تصل إلى 6 نانومتر.

كما يقترن بذاكرة وصول عشوائية بسعة تصل إلى 8 أو 12 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة التخزين الداخلية سعة 256 جيجابايت.

يعتبر هاتف Tecno أول هاتف ذكي يطلق في الأسواق الهندية ومشغل بواسطة حزمة بطارية Li- Polymer الضخمة التي تدعم الشحن السريع بقدرة 70 وات حيث يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غضون 50 دقيقة تقريباً.