“حضر القعدة ولم الصحاب”موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا… والقنوات المجانية الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب دور ربع نهائي من بطولة ابطال افريقيا، والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي وسيمبا والقنوات الناقلة….

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تنطلق صافرة الحكم لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5 أبريل، وسوف تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على قناة بي ان سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة ابطال إفريقيا، وكما سوف تذاع المباراة مجاناً على قناة أون تايم سبورت الأرضي.

استطاع المارد الأحمر أن يحقق الفوز على فريق سيمبا التنزاني بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية، في دار السلام في مباراة ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا بعد أن احتل صدارة المجموعة، فيما تأهل سيمبا التنزاني إلى دور النهائي من البطولة بعد ان احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

حيث كشف السويسري مارسيل كولر عن تشكيلة فريقه أمام سيمبا التنزاني والتي جاءت كالتالي: مصطفى شوبير ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، علي معلول ، مروان عطية ، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا ، حسين الشحات، بيرسي تاو وموديست.