استقبل الآن أقوى أشارة لتردد قناة سعيدة اليمنية على نايل سات وعرب سات وتابع مسابقة طائرة السعيدة يومياً في رمضان

أصبحت قناة السعيدة اليمنية من أكثر القنوات الفضائية التي يتم البحث عن ترددها عبر محركات جوجل في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن ذاع صيت برنامج الطائر السعيدة الذي تعرضه هذه القناة خلال شهر رمضان الجاري، وهو برنامج مسابقات مميز حقق شهرة كبيرة وإقبال واسع على متابعته من كافة الدول العربية، وهذا ما جعل الكثير من الناس يبحثون عن تردد قناة السعيدة اليمنية على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال بيانات التردد الجديد لقناة السعيدة اليمنية، تابعونا.

استقبل الآن أقوى أشارة لتردد قناة السعيدة اليمنية 2024

تحظى وصفة السعيدة اليمنية بإقبال كبير من قبل الجمهور، حيث يتابعها عدد كبير من الأشخاص الذين يفضلون المسلسلات والبرامج الممتعة التي تعرضها قناة السعيدة، ومن أكثر البرامج التي حققت شهرة واسعة يأتي برنامج طائر السعيدة مع المذيعة مايا العيسى، ويتميز هذا البرنامج بالتشويق والمتعة بالإضافة إلى الجوائز والهدايا القيمة التي تقدمها للمشتركين الفائزين، ويتم بثه على القناة بشكل مباشر يومياً في تمام الساعة وهناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في متابعة هذا البرنامج المميز لذلك تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة السعيدة اليمنية، وسوف نذكر لكم بيانات التردد الحديث لقناة السعيدة اليمنية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في مقال اليوم.

استقبل تردد قناة السعيدة اليمنية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11900.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كذلك معدل الترميز:27500.

استقطاب القناة: عمودي.

كذلك الجودة: HD.

ضبط تردد قناة سعيدة اليمنية على العرب سات