“جهز العيدية” .. موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر تبعًا لوزارة الشؤون الإسلامية ومظاهر الاحتفالات

عقب مرور ما يقرب من حوالي 22 يومًا من الشهر الكريم يقوم المسلمين بالبحث للتعرف على موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر وهذا الاستعداد لتأدية صلاة العيد ولكي يطلعوا عليه عدد أيام العطلات وتجدر الإشارة بأن الشؤون الدينية الإسلامية قد بينت هذا الموعد وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفقه لكم.

موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر

أوضحت الشؤون الإسلامية موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر، إذ أنها قالت إنه سوف يكون في اليوم العاشر من شهر أبريل 2024 والذي سوف يكون يوم الأربعاء وهو يكون به غرة هلال شهر شوال وسوف يتم إعطاء الموظفين عطلة حتى ثلاثة أيام بدءا من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة وتلك العطلة تكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين بكل من القطاع الحكومي والخاص.

مظاهر احتفالات عيد الفطر

وزاره الشؤون الإسلامية تكون الجهة المكلفة بتحديد موعد الفطر 2024 بالجزائر إذ أنها تقوم بالعمل على مراقبة الهلال في ليلة 29 من شهر رمضان بالتزامن مع اللجنة الوطنية المواقيت الشرعية، إذ أنه يتم إعلام الأشخاص بالنتيجة عقب مغرب اليوم نفسه استعدادًا للاحتفال بالعيد، وتجدر الإشارة بان هناك مظاهر للاحتفال بتلك المناسبة من ضمنها ما يلي: