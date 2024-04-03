بالخطوات.. استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر tk.moss.gov.eg

تستقبل وزارة التضامن الاجتماعي آلاف الطلبات من المتقدمين الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكارمة، ومن تتوافر به الشروط يحصل على هذا المعاش، بحيث إن كان الشخص مستحق ينزل له مبلغ من الدعم كل شهر حسب حالته، وبعد التقديم يرغب المواطنين في عمل استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، بحيث يتأكدوا من قبولهم وحالة البطاقة الخاصة بهم، ونوضح لكم متابعينا الكرام كيف يكون الاستعلام خطوة بخطوة.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

بعد التقديم على معاش تكافل وكرامة، يمكن للمواطنين عمل استعلام بحيث يتأكدوا من مدى قبولهم في المعاش أم لا، وذلك من خلال السير على خطوات تأتي على هذا الترتيب:

التوجه إلى الموقع الرسمي لـ تكافل وكرامة على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. تفتح لك صفحة الاستعلام عن حالات تكافل وكرامة.

تجد خانة، تقم بإضافة الرقم القومي الخاص بك.

انقر على زر “استعلام “إن كان رغبتك الاستعلام، وحال تقديم شكوى، انقر على “تسجيل شكوى”.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

ذكرنا لكم طريقة عمل استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، بل وأرفقنا لكم رابط الاستعلام، وبالنسبة لصرف المعاش، فتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرفه باليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، ويقوم أصحاب المعاشات بسحب المعاش من الصراف الآلي والبريد المصري ومن فودافون كاش، بالإضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ويُؤخذ في الاعتبار عند الصرف أن المعاش به زيادة 15% بأمر سابق، وتم تطبيق هذه الزيادة بشهر مارس المنصرم وسيتم التطبيق على شهر أبريل القادم من المعاش وباقي الشهور الأخري إن شاء الله.