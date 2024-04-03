“ارفع ايدك انت محاصر وينك ياشرطي” أحدث تردد قناة كراميش 2024 بجودة ودقة عالية

في ظل سعي الأهالي وأولياء الأمور لتوفير محتوى هادف ومسلي لأطفالهم، تتميز قناة كراميش الفضائية بتقديم برامج وأغاني تربوية وترفيهية للأطفال. وتهدف القناة إلى توفير محتوى يحمل قيمًا وعبرًا هادفة ومفيدة للأطفال، وذلك من خلال قصص محملة بالقيم والتعاليم الإيجابية. وتعتبر قناة كراميش من أبرز القنوات التي تركز على فئة الطفولة في الوطن العربي.

إليكم التردد الجديد لقناة كراميش على قمر نايل سات

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11430.

– معدل الاستقطاب: رأسي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وهنا هو التردد لقناة كراميش على العرب سات:

– التردد: 11390.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

– الاستقطاب: عمودي.

لضبط تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

فتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك. اختيار خيار تثبيت القنوات أو البحث عن قناة جديدة. إدخال التردد المناسب (11430 لنايل سات أو 11390 للعرب سات). تحديد معدل الاستقطاب المطلوب (رأسي لنايل سات أو عمودي للعرب سات). إدخال معدل الترميز المناسب (27500). تحديد معامل تصحيح الخطأ المطلوب (5/6 لنايل سات أو 3/4 للعرب سات). بدء البحث عن القناة وانتظار حتى يتم العثور عليها وتخزينها في جهاز الاستقبال الخاص بك.

من خلال هذه الخطوات وباستخدام هذه المواصفات، يمكنكم ضبط تردد قناة كراميش والاستمتاع بمحتواها الغني والقيم والمفيد لأطفالكم.

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