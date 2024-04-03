“ساعة ونص كاملة مع أغاني لولو ” تعرف على أحدث تردد قناة وناسة الجديد 2024

يبحث الآباء والأمهات في الوقت الحالي عن تردد قناة وناسة الجديدة للأطفال في الوطن العربي، حيث تعد قناة وناسة هي إحدى القنوات العربية الشهيرة والناجحة في مجال الأطفال، وتعرض القناة أغاني ترفيهية ممتعة ومجموعة مختارة من الأناشيد المفيدة للأطفال في مختلف الفئات العمرية، يمكن متابعة القناة من أي مكان في الوطن العربي والشرق الأوسط عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية.

أحدث تردد قناة وناسة الجديد 2024

-الان تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات.

– التردد: 11470.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أيضًا، يمكن الاستمتاع بقناة وناسة على العرب سات بالتردد التالي:

– التردد: 11270.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

بالنسبة لأغاني أشهر فقرات قناة وناسة ومنها ما يلي:

– أغنية “لولو صارت شرطية”.

– أغنية “لولو الشطورة”.

– أغنية “يا شرطي حرامي”.

– أغنية “وينك يا لولو”.

– أغنية “حرامي سرق الجزمة”.

– أغنية “لولو ماذا تشتري من المول”.

تمنح قناة وناسة تجربة ممتعة وتعليمية للأطفال من خلال هذه الأغاني وغيرها من المحتوى المفيد.