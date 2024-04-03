كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم عن مواصفات ورقة امتحان الرياضيات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، والتي من المقرر أن تبدأ في 8 مايو 2024 وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، ويشعر عدد كبير من الطلاب بحالة من القلق بسبب قرب الامتحانات وشكل ومواصفات ورقة امتحان الرياضيات لطلاب أولى وتانية ثانوي للعام الدراسي 2024، والذي سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية ….

مواصفات ورقة امتحان الرياضيات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024