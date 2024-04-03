أخبار التعليم
مواصفات ورقة امتحان الرياضيات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024
كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم عن مواصفات ورقة امتحان الرياضيات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، والتي من المقرر أن تبدأ في 8 مايو 2024 وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، ويشعر عدد كبير من الطلاب بحالة من القلق بسبب قرب الامتحانات وشكل ومواصفات ورقة امتحان الرياضيات لطلاب أولى وتانية ثانوي للعام الدراسي 2024، والذي سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية ….
مواصفات ورقة امتحان الرياضيات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024
- سوف تكون أسئلة امتحان الرياضيات للصف الأول والثاني الثانوي 2024 من المقرر الدراسي للعام الدراسي 2023-2024.
- يتم توزيع أسئلة امتحان الرياضيات للصف الأول والثاني الثانوي على نواتج التعلم للمادة طبقاً للوزن النسبي لها.
- أن تغطي اسئلة الامتحان لمادة الرياضيات للصف الأول والثاني الثانوي 2024 مستويات الصعوبة المختلفة.
- على أن تكون أسئلة امتحان الرياضيات للصف الأول والثاني الثانوي 2024 قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- أن تندرج الأسئلة من الأسهل إلى الاصعب.
- كما سوف تكون أسئلة الامتحان بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أسئلة امتحات الرياضيات سوف تكون محددو وواضحة .
- أن تستوفي الورقة الإمتحانية للطالب بيانات الطالب الأساسية وهي: المرحلة والصف والمادة والدرجة والزمن والفصل الدراسي وتاريخ الامتحان.
- سوف تكون ورقة الامتحان ذو جودة والتي يستطبع الطالب أن يقرأها وراعت الوزارة جودة حجم الخط ونوعه والمسافات بين السطور، والهوامش وتعليمات الأسئلة والعناوين وجودة الطباعة وعدم وجود أخطاء لغوية .
- أن يكون عدد البدائل أربعة فقط احداحا صحيح وذلك في أسئلة الاختيار من متعدد.
- زمن الإجاية لامتحان الرياضيات هي 3 ساعات.
- يسمح للطلاب استخدام الآلة الحاسبة.
- الدرجة النهائية لمادة الرياضيات هي 32 درجة.
- النهائية الكبرى لكل ورقة امتحانية 32 للصف الأول الثانوي.
- 24 درجة هي النهائية الكبرى للورقة الإمتحانية لمادة تطبيقات الرياضيات للقسم العلمي.
- ساعتين ونصف هي زمن الإجابة على امتحان الرياضيات القسم العلمي.