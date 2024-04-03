اقتنيه الآن.. سعر ومواصفات infinix note 40 pro الجديد في السوق بعد الطرح رسميًا

كشفت انفنكس السعودية عن طرح جهاز infinix note 40 pro بشكل رسمي داخل الأسواق السعودية، وبعد الكشف عن الطرح بشكل رسمي، بدأ عشاق الأجهزة الذكية يتساءلون عن مواصفات الهاتف وسعر الشراء، ونوضح لكم تفاصيل الجهاز، فتابعوا معنا ولا تترددوا في قراءة تقريرن عنه قبل الشراء.

مواصفات هاتف infinix note 40 pro

يأتي هاتف infinix note 40 pro بمواصفات فخمة للغاية رغم أن سعره متوسط بالمقارنة مع بقية الأجهزة بنفس مواصفاته، وتأتي بعضًا من المواصفات التي يأتي بها الجوال على النحو التالي:

أبعاد الهاتف 8.1*74.4*164.3 مم.

الهاتف يأتي بوزن 190 جرام.

خامة الهاتف من البلاستيك، ويوجد واحدًا من إصدارات الهاتف من الجلد.

يدعم الهاتف تركيب شريحتين من نوع 5G.

شاشة الهاتف من نوع AMOLED حيث قياسها 6.78 بوصة.

دقة الشاشة حوالي 2436*1080 بيكسل والجودة +FHD.

يوجد طبقة حماية على شاشة الهاتف.

الهاتف مساحة التخزين الخاصة به 256 جيجا + 8 جيجا رام.

معالج الهاتف من نوع Dimensity 7020، حيث ثماني النواة.

الهاتف مبني على نظام تشغيل أندرويد 14.

يوجد بالهاتف مستشعر حقيقي للتقارب.

يوجد بالهاتف بصمة للإصبع مع دعم خاصية بصمة الوجه.

الهاتف ألوانه متميزة منه الذهبي ومنه الأخضر.

بطارية الهاتف سعتها تكفي أكثر من يوم، حيث 5000 مللي أمبير، وفي نفس الوقت داعمة للشحن السريع بقوة كبيرة قدرتها 45 وات.

سعر هاتف infinix note 40 pro

تم نشر الهاتف بشكل رسمي في الأسواق السعودية، وهو متاح الآن للشراء من مختلف الأسواق مثل إكسترا وجرير وباقي المتاجر السعودية، وتم تسعير الهاتف ليكون بسعر 1000 ريال سعودي، وذلك للنسخة 256 جيجا والتي تأتي بـ 8 جيجا رام.