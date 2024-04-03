“طفلك مش هيزهق”.. تردد قناة كراميش للأطفال 2024 الجديد Karameesh على النايل سات وعرب سات

قناة كراميش هي من ضمن القنوات التي تتخصص في مجال عرض محتوى خاص بالأطفال، وتلك القناة تم طرحها على القمر الصناعي منذ سنوات كثيرة، حيث نالت استحسان جميع أولياء الأمور، وامتلكت ثقتهم الكاملة في عرض القناة لأبنائهم طوال الوقت، وذلك بسبب المحتوى المتميز الذي تقدمه إلى الصغار، والذي يعد عبارة عن محتوى تعليمي وترفيهي في ذات الوقت.

مميزات قناة كراميش

اشتهرت قناة كراميش منذ أن تمكنت من عرض البث الأول لها، ويعود ذلك إلى المحتوى الرائع الذي انفردت به عن مختلف القنوات الخاصة بالأطفال، كما أنها امتلكت مميزات كثيرة جعلتها من أفضل وأشهر القنوات حول العالم التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للصغار، ومن أبرز مميزات القناة هي عبارة عن الآتي:

تتميز قناة كراميش بالمحتوى المجاني الذي لا يحتاج إلى مقابل مادي.

تعمل القناة طوال اليوم وتقوم بعرض أغاني وبرامج ترفيهية للأطفال تعمل على جذب انتباههم حتى تعلمهم القيم الأخلاقية.

محتوى القناة يهدف إلى صنع طفل سوي يدرك تماما جميع الجوانب الخاصة بالمجتمع الذي يقيم به.

تساعد قناة كراميش على تنمية مهارات الطفل ورفع مستوى إدراكه ووعيه بالحياة.

تردد قناة كراميش على النايل سات

حتى يتم التمتع بجميع المميزات التي تقدمها قناة كراميش إلى الصغار، عليك بتحميل القناة واستقبالها على التلفاز من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 10815.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة كراميش على عرب سات

من الممكن أيضا أن يتم استقبال قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات، لكن يجب معرفة البيانات الخاصة به وهي كالآتي: