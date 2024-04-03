بشرة خير…فتح تأشيرة الكويت لاستقبال العمالة المصرية وفتح تصاريح الزيارة للأقارب..تعرف على التفاصيل كاملة

أعلنت دولة الكويت مؤخرًا عن فتح تأشيرة الكويت بعد أن ازدادت التساؤلات عن موعد استقبال العمالة الوافدة وفتح تصاريح العمل للمصريين وكيفية الحصول على هذه التصاريح، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف، حيث يعتبر هذا القرار من القرارات المنتظرة للمواطنين المصريين الذين يرغبون في السفر والعمل في دولة الكويت، أو للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تأشيرات الزيارة العائلية، وقد تم الإعلان عن هذا القرار اليوم الأربعاء وفي السطور القادمة سنوافيكم بكامل التفاصيل.

فتح تأشيرة الكويت

بعد الإعلان عن فتح تأشيرة الكويت من خلال صحيفة الجريدة الرسمية لدولة الكويت بدأ الأشخاص يبحثون عن كيفية التسجيل للحصول على التأشيرة بشكل إلكتروني، وفيما يلي نتعرف على طريقة التسجيل لطلب تأشيرة الكويت:

قم بالدخول إلى منصة متى من هنا .

عليك إدخال الرقم المدني الخاص بالمستفيد.

قم بإدخال الرقم المسلسل الخاص بالرقم المدني.

قم بإدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم.

اضغط على “الموافقة على الشروط والأحكام”.

اضغط على “تسجيل”.

شروط منح التأشيرات في الكويت

تأتي قرارات منح التأشيرات وفقًا للمادة 18 من قانون العمل بدولة الكويت والتي تنص على الالتزام بالعمل لمدة 5 سنوات على الأقل بعد التدريب، كما أن هناك مجموعة من الشروط تنص عليها الحكومة لمنح تأشيرة الزيارة للشخص والذي تأتي كما هو موضح في النقاط التالية: