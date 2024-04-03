تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 ElFajr TV الجديد على النايل سات وعرب سات

من أفضل القنوات التي تتواجد في الجزائر والتي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بين المواطنين وبين جميع المشاهدين والمتابعين من حول الوطن العربي، هي قناة الفجر الجزائرية التي تتميز بالبرامج الجذابة التي تقدمها إلى المشاهدين، والتي تقدم إليهم بأفضل جودة في الصوت والصورة، حيث تحرص دائما القناة على تحديث التردد الخاص بها لإضافة المميزات التي يرغب المشاهدين في رؤيتها داخل قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

تتسم قناة الفجر الجزائرية بالكثير من المزايا الرائعة، والتي من أبرزها هو توفر تردد القناة على أكثر من قمر صناعي منه النايل سات وعرب سات، وذلك لكي يتمكن الجميع من استقبال القناة بكل يسر، لذا يأتي تردد القناة على النايل سات كالآتي:

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

حتى يتم استقبال قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات، من الضروري أن يتم معرفة التردد الخاص بها، وهو عبارة عن الآتي:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

يمكنك البدء في استقبال قناة الفجر الجزائرية بالتردد الجديد لها، من خلال بعض الخطوات الهامة التي من ضمنها الآتي: