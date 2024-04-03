طريقة عمل معمول العيد الناعم دائب ولذيذ بأبسط المقادير

معمول العيد الناعم ، من ألذ أنواع المخبوزات الناعمة التي تقدم في المناسبات والأعياد، وله مذاق مميز وقوام ناعم يميزه عن المخبوزات الأخرى، ويتم حشوه بالتمر اللذيذ الذي يعطي له طعم رائع، كما يوجد أنواع مختلفة من المعمول مثل معمول السميد، ومعمول الدقيق، ومعمول الزبدة الفاخر، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة معمول العيد الناعم بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل معمول العيد الناعم

سوف نتعرف على مكونات عمل المعمول وهي كما يلي:-

نصف كيلو من الدقيق.

كوب من السمن.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من القطر (الشربات).

للحشو

نصف كيلو من معجون التمر. ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة كبيرة من السمنة. ٢ ملعقة كبيرة من القطر الشربات.

طريقة العمل

سوف نتعرف معكم اليوم على طريقة تحضير معمول العيد الناعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق، ثم نضيف السمنة ونخلط المكونات مع بعضها حتي نحصل على عجينة ذات قوام ناعم.

نغطى العجينة أو توضع داخل كيس بلاستيك وتوضع داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم نخلط السكر مع الماء، ثم نضيف القطر ونقلب حتي تذوب المكونات مع بعضها البعض

بعد مرور نصف ساعة نخرج العجينة من الثلاجة ونضيف عليها الخليط السائل بالتدريج مع التقليب باليد حتي تمتزج المكونات.

نغطى العجينة ونتركها بالثلاجة لمدة نصف ساعة.

طريقة تشكيل معمول العيد

نضع التمر في وعاء عميق ونضيف القرفة والقطر ونعجن المكونات حتي يصبح التمر طري، ثم نضيف السمنة ونستمر ونقلب حتى نحصل على عجينة ناعمة، ثم نشكل العجوة إلي كرات صغيرة ونتركها جانباً، ثم نخرج العجينة من الثلاجة ونقوم بتشكيلها إلي كرات متوسطة الحجم، ثم بعمل تجويف في منتصف الكرات ونضع كرة من التمر في المنتصف ثم نغلق عليها العجينة جيداً ونلفها على شكل دائرة، ثم نضع كرات العجين داخل قالب المعمول ونضغط عليها حتى تأخذ الشكل المناسب، ثم يخبز المعمول في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة ٢٥٠ درجة مئوية لمدة أربع دقائق من أعلى ودقيقتين من أسفل، ثم نخرجه من الفرن ويترك حتي يبرد ويقدم بالهنا والشفا.