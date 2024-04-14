“هتبقى بفلسفة جوارديولا ومهارة ميسي“ أفضل الخطط للعبة بيس PES Mobile 2024 وفتح بكج ايبك الأساطير efootball

تعد لعبة آي فوتبول هي من أفضل الألعاب لدى عشاق كرة القدم وذلك لأنها تقدم حزمة من اللاعبين الحقيقيين والمفضلين لدى الكثير من الأشخاص بالإضافة إلى احتوائه على معلقين متميزين، كما أنه اللعبة تحرص على استخدام دقة عالية أثناء تصميم الصور وذلك لتمنح اللاعب شعور وكأنه يلعب على أرض الواقع، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا أفضل الخطط للعبة بيس موبايل والتي سوف تساعدك في الفوز بالمباريات.

أفضل الخطط للعبة بيس 2024 موبايل

يوجد الكثير من الخطط التي تساعدك في الفوز أثناء اللعب في لعبة آي فوتبول ومن أبرز تلك الخطط:

خطة 5212 وهي تعتبر واحدة من أفضل الخطط كما أنها شهدت العديد من التعديلات في التحديث الجديد.

خطة 424 وهي من اقوى الخطط الموجودة داخل اللعبة والتي تمنحك الفوز.

خطة 4321 وهي تعتبر من أبرز الخطط داخل اللعبة، كما أنها تعتمد أثناء اللعب على المرتدات مع المدرب كلوب.

خطة 4132 وهي تعد من أبرز الخطط والتي تقوم باللعب من خلال مهاجم صريح ومهاجم وهمي.

خطوات تحميل لعبة بيس موبايل

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل لعبة بيس موبايل بنجاح:

أولا يجب عليك الدخول على متجر التطبيقات المثبت على الجهاز الخاص بك، والذي يكون جوجل بلاي على أنظمة الأندرويد. بينما يكون آب ستور على أنظمة الآيفون. في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة وهي بيس موبايل ثم انقر على خانة التنزيل. انتظر حتى يتم تثبيت اللعبة ثم قم بفتح اللعبة واتبع التعليمات من أجل إنشاء حساب وابدأ باللعب.

مميزات لعبة PES Mobile 2024

تمتلك اللعبة مجموعة من المميزات التي تجعلك تقوم بتحميلها ومنها: