سجل واكسب 5 أجهزة كهربائية يوميا….. حل مسابقة فريش 23 رمضان 2024
حل مسابقة فريش 23 رمضان 2024
تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن حل مسابقة فريش 23 رمضان 2024، التي تعد من أشهر المسابقات التي تم الإعلان عنها في 10 رمضان الماضي، والتي يسعى عدد كبير من المواطنين للإشتراك بها لما فيها من جوائز قيمة، حيث أعلنت شركة فريش عن منح الفائزين في المسابقة 5 أجهزة كهربائية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإشتراك …..
حل مسابقة فريش 23 رمضان 2024
حيث تسعى شركة فريش للتسويق لمنتجاتها من الأجهزة المنزلية والكهربائية، بطريقة جديدة وذلك من خلال المسابقة التي أعلنت عنها في 10 رمضان وهي عبارة عن فزورة تعرضها الفنانة روبي ودينا الشربيني ، وعلى الفائز أن يستنتج إسم البلد التي تقوم شركة فريش بتصدير منتجاتها إليها.
حيث تعد شركة فريش من أهم الشركات المصرية في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والتي تسعى دائماً على جذب أنظار الملايين من العملاء من شتى أنحاء الجمهورية، كما أنها تصدر لما يقرب من 100 دولة عربية ، ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من الاشتراك في مسابقة فريش 2024.
رابط الاشتراك في مسابقة فريش 2024
- زيارة الموقع الرسمي لشركة فريش على الإنترنت من هنا
- ابحث عن اسم البلد في القائمة الموجودة أمامك.
- ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- وادخل الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الهاتف .
- اختر المحافظة التابع لها.
- ثم اضغط على “ارسال”.
- يجب الإجابة على الفزورة بداية من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل.
- يتم الإعلان عن اسم الفائز على الصفحة الرسمية لشركة فريش على الإنترنت.
- يلتزم المتسابق بتقديم أصل بطاقة الرقم القومي عند استلام الهدية التي أعلنت عنها شركة فريش