الحق جهز ورقك ويلا.. فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت 2024 إليكم طريقة التسجيل وأهم الشروط

يتطلع الكثير من المصريين للوصول إلى دولة الكويت بالخليج للعمل بها وسعد الكثير من المصريين بعد فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت 2024، وكان هذا الخبر بمثابة خبر يدخل السعادة والفرحة على محبي دولة الكويت من المصريين ، الأمر الذي تعلق بالعمل أيضا والبحث عن فرصة للعمل الجيد وإيجاد فرصة لمعيشة جيدة بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر حاليا وارتفاع كبير في الأسعار في الدولة وصعوبة المعيشة في الوقت الحالي داخل الدولة إذا لم تمتلك رواتب كبيرة بداية من 10000 جنيه مثلا.

فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت 2024

أصدرت الإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية وهيئة القوى العاملة بالكويت، قرار بنص على فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت 2024وعودة إتاحة العمل للمصريين في دولة الكويت، وذلك للعمل في القطاع الأهلي الكويتي ويكون خلال شهر أبريل الجاري 2024، في أكثر من مجال للعمل داخل الدولة الكويتية.

الوظائف الشاغرة للمصرين في الكويت

وتختلف الوظائف المتاحة أمام المواطنين المصرين للعمل في دولة الكويت من مجال إلى آخر وعلى حسب الجهات التي لها الحق في استقبال عمالة مصرية، وجاءت كالتالي:

أطباء .

ممرضون .

مدرسون .

أئمة مساجد .

أطباء وممرضون .

حفارو قبور .

مغسلو أموات .

والجهات المسموح لها باستقدام العمالة المصرية والموجودة داخل دولة الكويت هي :

وزارة الصحة .

وزارة التربية .

الشؤون الإسلامية .

وزارة الأوقاف .

بلدية الكويت .

وسوف نطلعكم بكل جديد في حالة وجوده من قبل الدولة المصرية أو الكويتية أو فتح العقود للمصرين بدولة الكويت الشقيقة.