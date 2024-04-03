“آيفون الغلابة وصل“ مواصفات وسعر هاتف Realme 11 pro plus الجديد بذاكرة 1024 جيجابايت ورامات 12.

قامت شركة ريلمي بإطلاق هاتف Realme 11 pro plus وهو واحد من الأجهزة الممتازة التي أطلقتها الشركة، كما أنه يتميز بسعره البسيط مقابل الإمكانيات التي يحتوي عليها ومن المقرر انتشاره في الوطن العربي في وقت قليل، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

هاتف Realme 11 pro plus

يمتلك هاتف ريلمي الكثير من المواصفات التي تجعلك تقوم بشرائه على الفور والتي من أبرزها:

الهاتف يأتي بنظام تشغيل أندرويد 13.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال والتي تدعم كل من الفور جي والفايف جي.

الهاتف يأتي بمعالج ميدياتك دينستي 7050 ثماني النواة وتردده يصل حتى 6 نانومتر.

يجب العلم أن الهاتف يمتلك وحدة رسومات والتي تساعدك في معالجة الجرافيك والألعاب.

الهاتف يدعم بصمة إصبع والتي توجد أسفل الشاشة، بالإضافة إلى بصمة التعرف على الوجه.

يدعم معدل تحديث يصل حتى 120 هرتز.

يوجد من الهاتف نوعين الأول يأتي بمساحة 256 جيجابايت ورامات 12، والثاني يأتي بمساحة 1024 جيجابايت ورامات 12.

يجب العلم أن الكاميرا الخلفية للهاتف ثنائية العدسة الأولى دقتها 200 ميجابكسل، والثانية دقتها 8 ميجابكسل.

بينما الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

الهاتف يحتوي على مايكروفون يقوم بعزل الضوضاء اثناء التحدث.

يأتي الهاتف باللون الأخضر والبيج والأسود.

يأتي الهاتف ببطارية سعتها 5000 أمبير والتي تقوم بشحنها بعد مرور فترة كبيرة من الوقت.

سعر هاتف Realme 11 pro plus