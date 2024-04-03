طريقة عمل بسبوسة الحلواني بطريقة سهلة وطعم لذيذ

بسبوسة الحلواني ، هي من أشهى أنواع الحلويات الشرقية لها مذاق مميز وناعم جدا، يتم تحضيرها بمكونات بسيطة جدا بالمنزل تعطى لها مذاق ألذ من الجاهز بكثير، وتعد البسبوسة بشكل عام هي من أشهى الأطباق التي يتم تقديمها خلال شهر رمضان الكريم والكثير من الأعياد والمناسبات الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل بسبوسة الحلواني بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل بسبوسة الحلواني

وصفة البسبوسة من الوصفات السهلة والبسيطة ومقاديرها كالآتي:-

٢ كوب من السميد الناعم أو متوسط.

نصف كوب من السكر.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السمنة.

كوب من الحليب.

٢ ملعقة كبيرة من عسل النحل أو الشربات الثقيل.

ثلاث أكواب من الشربات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسبوسة الحلواني سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

في وعاء عميق نخلط السميد مع السكر وجوز الهند، نضيف البيكنج البودر ونقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض. نضيف السمنة ونقلب المكونات حتي تتغلف حبات السميد بالسمن جيداً. نضيف العسل ونقلب المكونات حتي تتجانس، ثم نضيف الحليب ونقلب المكونات حتي تتجانس. يسكب الخليط في صينية مقاس ٢٨سم ونوزع الخليط بشكل جيد داخل الصينية. تخبز البسبوسة في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠درجة مئوية حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي.

طريقة عمل الشربات

أثناء تسوية البسبوسة نقوم بتحضير الشربات في وعاء عميق نضيف السكر والماء، نضع الوعاء على نار متوسطة ويترك حتي يغلي، عند بداية الغليان نضيف عصير الليمون ثم يترك الخليط يغلي لمدة حوالي عشر دقائق، نطفئ النار ثم نضيف الفانيليا ونقلب المكونات، نخرج البسبوسة من الفرن ثم تسقى بالشربات الساخن ثم تترك حتي تتشرب الشربات مع مراعاة تغطيتها، ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.