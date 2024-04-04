“البقاء للأقوى والأفضل“ خطوات تحميل التحديث الأخير ماين كرافت Minecraft 2024 1.19 على الهواتف

تعتبر لعبة ماين كرافت واحدة من ألعاب الفيديو التي حازت على نسب تحميل مرتفعة ويلعبها الكثير من الدول ومختلف الأعمار، تعتمد فكرة اللعبة بأن يقوم اللاعب ببناء السكنات من خلال استخدام المعدات التي يقوم بتجميعها أثناء اللعب ويقوم أيضا بالقضاء على الأعداء، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحميل التحديث الأخير للعبة ماين كرافت.

خطوات تحميل التحديث الأخير للعبة ماين كرافت

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تحديث لعبة ماين كرافت والتي تكون كالتالي:

في البداية يجب الدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك والذي يكون جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد. ولكن في حالة إذا كنت من مستخدمي أجهزة الآيفون قم بالدخول على آب ستور. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خانة تطبيقات. ثم بعد ذلك قم بالنقر على لعبة ماين كرافت وانقر على زر التحديث. انتظر بضع دقائق حتى يتم التحديث بالفعل.

اضافات التحديث الجديد للعبة Minecraft

شهد التحديث الجديد للعبة ماين كرافت الكثير من الاضافات المميزة والتي من أبرزها:

تم القضاء على مشكلة عدم تخطي الليل أثناء اللعب.

يجب العلم أنه تم تحديث الخرائط وذلك لتكون أفضل من السابق.

قامت إدارة اللعبة بحل جميع المشاكل التي كانت تواجه اللاعب أثناء اللعب.

تم تحسين تربية الخيول الصغيرة وذلك لتكون أكثر قوة.

قامت اللعبة بتحديث أوضاع اللعب وتم إضافة وضع البقاء الجديد.

مميزات لعبة ماين كرافت

تمتلك لعبة ماين كرافت الكثير من المميزات وهي: