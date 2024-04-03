توم وجيري يتحدان لمواجهة أكلة لحوم البشر.. تابع الفيديو وتعرف على تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تعد قناة توم وجيري هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال، تبث برامج كرتونية متنوعة وأشهرها المسلسل الكرتوني الشهير “توم وجيري”، وكونها تبث باللغة العربية مما يجعلها مناسبة للأطفال العرب في جميع أنحاء العالم، كما تهدف القناة إلى توفير محتوى ترفيهي هادف للأطفال، يسهم في تنمية مهاراتهم وإثراء خيالهم، تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الكرتونية، بما في ذلك مسلسلات أفلام قصيرة، وبرامج تعليمية، وبرامج موسيقية، لذا؛ سوف نستعرض من خلال المقال الحالي على تردد قناة توم وجيري الجديد 2024.

تعرف على تردد قناة توم وجيري الجديد

أولا على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11354

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

على القمر عرب سات:

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

عند البحث عن تردد قناة توم وجيري للأطفال، يمكنك استخدام الخطوات التالية:

1. قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.

2. افتح قائمة الإعدادات على الرسيفر الخاص بك باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

3. ابحث عن خيار “البحث عن القنوات” أو “تنزيل القنوات” أو ما يشابه ذلك. قد يختلف اسم الخيار حسب نوع الرسيفر الذي لديك.

4. بعد الوصول إلى خيار البحث عن القنوات، قد تتطلب الرسيفر منك إدخال بعض المعلومات مثل التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

5. استخدم المعلومات التي تم ذكرها في السابق لإدخال بيانات القناة، بما في ذلك التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

6. بعد إدخال المعلومات المطلوبة، ابدأ عملية البحث عن القنوات عن طريق الضغط على زر “بحث” أو ما يشابه ذلك.

7. انتظر حتى تكتمل عملية البحث عن القنوات. قد يستغرق هذا بعض الوقت حسب سرعة الرسيفر وعدد القنوات المتاحة.

8. بعد اكتمال البحث، ستظهر قائمة بالقنوات المتاحة. قد يتم ترتيب القنوات حسب رقمها أو اسمها أو تصنيفها.

9. ابحث في القائمة عن قناة توم وجيري وحددها باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

10. بعد تحديد القناة، قم بحفظها في قائمة القنوات الخاصة بك عن طريق الضغط على زر “حفظ” أو ما يشابه ذلك.

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