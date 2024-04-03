حجز موعد جواز سفر سوري syria-visa .sy passport “رابط منصة” وزارة الداخلية إحجز دور أونلاين الآن سوريا

رابط منصة حجز جواز سفر سوري ننقله الآن، فهو من أهم الخدمات الإلكترونية التي حرصت الحكومة السورية على توفيرها لجميع مواطنيها، وذلك بهدف تيسير الخدمة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على جواز سفر جديد بدلًا من التوجه إلى مكتب هيئة الجوازات، ولكن يلزم توفر عدة مستندات هامة من أجل الحصول على جواز السفر، ولمعرفة كيفية حجز جواز سفر سوري تابعونا في التالي.

منصة حجز جواز سفر سوريا

أتاحت وزارة الداخلية السورية خدمة حجز جواز السفر من خلال رابط المنصة الرسمية للجوازات السورية، وذلك بهدف التيسير على المواطنين بدلًا من الانتظار لفترات طويلة في مقر هيئة الجوازات السورية، حيث تسعى الحكومة على توفير كافة خدماتها بشكل إلكتروني.

خطوات حجز موعد جواز السفر السوري

لكي يمكن الحصول على جواز السفر السوري يلزم القيام بحجز موعد عبر الموقع الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

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الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السورية الإلكتروني الرسمي.

النقر على تبويب تسجيل دخول إذا كان لديك حساب مسبق أو النقر على أيقونة إنشاء حساب جديد وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

القيام بقراءة الشروط والأحكام الموجودة على المنصة قبل الضغط على خانة الموافقة.

تعبئة نموذج طلب الحجز بجميع البيانات المطلوبة.

تحميل كافة الوثائق المطلوبة مثل الصور الشخصية وصورة جواز السفر.

تحديد التاريخ والوقت المناسب لك لزيارة مكتب الجوازات من بين قائمة المواعيد المتاحة.

النقر على أيقونة تأكيد الحجز.

اختيار وسيلة سداد الرسوم المحددة.

طباعة الإيصال وإرفاقه بالمستندات.

شروط حجز جواز السفر السوري

لإتمام عملية حجز جواز السفر السوري يلزم توفر عدة شروط وهي كالآتي: