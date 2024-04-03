طريقة عمل فطائر الجبن القطنية بأبسط المكونات بالمنزل

فطائر الجبن القطنية ، من المخبوزات الهشة التي لها قوام قطني وإسفنجي، تقدم محشية أو يمكن تقديمها سادة حسب الرغبة، يتم تحضيرها من مكونات بسيطة تتوفر بكثرة داخل المنزل، كما تقدم في أوقات مختلفة كالصباح في وجبة الفطور أو يمكن تقديمها في وجبة العشاء فهي خفيفة وشهية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أبسط الخطوات لعمل فطائر الجبن القطنية بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الجبن القطنية

لتحضير الوصفة يجب توافر المكونات الآتية وهي كما يلي :-

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة .

بيضة.

كوب وربع حليب دافئ.

نصف كوب ماء دافئ.

٥ أكواب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

للحشو

جبن. للوجه صفار بيضة. ملعقة من الحليب السائل. ربع ملعقة صغيرة من الخل. سمسم.

طريقة العمل

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبن القطنية سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نضيف السكر والخميرة في وعاء عميق، ثم نضيف البيضة والحليب ونضيف الماء.

نقلب المكونات جيدا حتي تذوب وتتجانس تماما.

نضيف الملح ونضيف الدقيق تدريجيا مع العجن لمدة حوالي خمس دقائق، حتي نحصل على عجينة طرية.

ندهن العجينة بالزيت ثم توضع في وعاء عميق وتترك حتي تختمر وتتضاعف بالحجم.

طريقة تشكيل فطائر الجبنة

تقطع العجينة إلي كرات متساوية في الحجم، نأخذ كرة ثم نفردها على شكل مستطيل طويل، ثم نضع القليل من الجبن على طرف العجينة ثم نقوم بلف العجين على شكل رول، ثم توضع قطع العجين في صينية مبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى، تغطى الفطائر وتترك حتي حتى يتضاعف حجمها، ثم نخلط صفار البيض مع الحليب والخل وتدهن الفطائر بالخليط ثم ترش بالسمسم، ثم تخبز في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية لمدة حوالي نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي.