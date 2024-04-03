فلكيا.. موعد عيد الفطر المبارك 2024 فى تونس وموعد بدء العطله

عيد الفطر المبارك هو إحدى أهم المناسبات الدينية في العالم الإسلامي، وتونس ليست استثناءً من ذلك، ويحتفل المسلمون في تونس بعيد الفطر المبارك بفرحة وسرور، حيث يعتبر هذا العيد فرصة للتجمع مع العائلة والأصدقاء وتبادل التهاني والاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك، وتعد الاحتفالات بعيد الفطر في تونس تجربة رائعة تتضمن عدة عادات وتقاليد، يبدأ اليوم بصلاة العيد في المساجد والمصليات، حيث يلتقي المسلمون لأداء صلاة العيد معًا وسط أجواء من الخشوع والتأمل. بعد الصلاة، تبدأ الاحتفالات بالتهاني وتبادل الهدايا والزيارات بين الأقارب والأصدقاء. يشتهر الناس في تونس بتحضير وجبات شهية وحلويات تقليدية خاصة بعيد الفطر مثل “المسمن” و”البلي” و”المكرونة بالتمر” وغيرها من الأطباق اللذيذة.

موعد عيد الفطر المبارك فى تونس 1445

عيد الفطر في تونس يجسد روح التراحم والتآلف والمحبة بين الناس. يعتبر هذا العيد فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز العلاقات العائلية. وبعد شهر صيامٍ مبارك، يحمل عيد الفطر فرحة وأملًا في بداية جديدة وبدء حياة جديدة للمسلمين في تونس، بعد انقضاء أيام شهر رمضان المبارك، الذي بدأ في الحادي عشر من شهر مارس 2024م، ووفقاً للتقاويم الفلكية، أعلنت الحكومة التونسية أن رؤية هلال شهر شوال الشرعي ستكون في الثامن من أبريل عام 2024م، بناءً على هذا الإعلان، سيتم تحديد نهاية شهر الصيام وبداية عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء، الموافق التاسع من شهر أبريل.

الإجازة الرسمية في تونس لعيد الفطر المبارك

فيما يتعلق بتحديد عدد أيام الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك في تونس، يتمتع العاملون بفترة راحة واحتفال تستمر لثلاثة أيام،و تبدأ الإجازة يوم الثلاثاء التاسع من شهر أبريل عام 2024م، وتستمر حتى يوم الخميس الرابع عشر من نفس الشهر،و يتم استئناف العمل والانتظام في يوم الأحد الرابع عشر من أبريل عام 2024م.