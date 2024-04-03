موعد نهاية الفصل الدراسي الثالث 1445 …. ووزارة التعليم السعودية تعلن عن جدول اجازات الترم الثالث

كشفت وزارة التعليم السعودية عن موعد نهاية الفصل الدراسي الثالث 1445، التي بدأت عمليات البحث تتزايد عنه خلال الأيام الأخيرة، حيث تسعى وزارة التعليم السعودية على تسهيل الكثير من الخدمات لعدد كبير من المواطنين وأولياء الأمور، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد نهاية الفصل الدراسي الثالث 1445 في السعودية.

موعد نهاية الفصل الدراسي الثالث 1445

بعد أن تم الإنتهاء من الفصل الدراسي الأول والثاني في السعودية، بدأ عدد كبير من أولياء الامور في البحث عن موعد نهاية الفصل الدراسي الثالث الذي بدأ في 3 مارس 2024 والموافق 22 شعبان 1445، واستمر لمدة 13 أسبوع ، وأكدت وزارة التعليم السعودية أن موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث سوف يكون في 10 يونيو 2024 والموافق 4 من ذو الحجة 1445، وأكدت الوزارة أن الفصل الدراسي سكون يكون بإنتهاء اختبارات الفصل الدراسي ، وسوف يتم منح الطلاب إجازة 68 يوم .

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 1445

حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الدراسة مستمرة خلال شهر رمضان في جميع المدارس السعودية، إلا أنه تم تعديل المواعيد تيسيراً على الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة في شهر رمضان 14 يوم فقط .

جدول إجازات الترم الثالث