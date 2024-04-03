مغامرات القط توم والفأر جيري يومياً..تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 واتفرجوا على أجمل المسلسلات الكرتونية

يستطيع الأطفال من مختلف الفئات العمرية متابعة أجمل وأشهر المسلسلات والأفلام الممتعة والمشوقة التي تعرضها قناة توم وجيري، حيث توفر هذه القناة تشكيلة واسعة ومتنوعة من البرامج والمسلسلات المناسبة والآمنة للأطفال على مدار 24 ساعة، وقد تزايدت مؤخرًا عمليات البحث عن تردد قناة توم وجيري وذلك لأن محتواها الترفيهي والمسلي نال إعجاب أغلب أطفال الوطن العربي، كما أن الآباء والأمهات أصبحوا يرغبون في تثبيت هذه القناة ليعيش الأطفال أجواء رائعة ولحظات سعيدة بعيدًا عن الملل والضجر، وفي السطور القادمة كافة المعلومات الخاصة بأحدث تردد لقناة توم وجيري عبر الأقمار الصناعية.

حدث الآن تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية

يمكن لمحبي قناة توم وجيري تثبيت ترددها على قمر نايل سات وقمر عرب سات بكل بساطة، حيث يجب على الأهل الدخول إلى قائمة قنوات التلفاز من خلال الضغط على الزر المخصص لذلك عن طريق جهاز التحكم، ثم اختيار “البحث ” كما يمكن الضغط على خيار”التركيب” وتحديد القمر الصناعي نايل سات أو القمر عرب سات، وبعد ذلك إدخال بيانات التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري في الحقول المخصصة لها والضغط على زر الحفظ، أما بالنسبة لبيانات التردد الجديد لقناة توم وجيري على الأقمار الصناعية فهي كما يلي في المقال.

أحدث تردد لقناة توم وجيري الجديد على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أضبط تردد قناة توم وجيري على العرب سات