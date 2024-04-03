عاجل: صدور إجراءات جديدة وحازمة بشأن السفر إلى الكويت و3 تعهدات على استقدام العمالة

أعلنت دولة الكويت، عن فتح باب استقبال طلبات منح التأشيرات في شهر أبريل الحالي، على أن يتم تطبيقها بداية يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن توقفت لمدة تصل إلى عام ونص، لكن مع وجود شروط وإجراءات حازمة لمنع استغلال تأشيرات الكويت إلى داخل البلاد وفقًا لما أقرتها وزارة الداخلية.

ما هي شروط منح تأشيرة الزيارة إلى دولة الكويت؟

من أبرز الشروط التي تم الإعلان عنها مؤخرًا حول الحصول على تأشيرة الزيارة إلى دولة الكويت، وفقًا للأتي:-

ضمن الشروط التي عملت على ضبط الحصول على تأشيرة الكويت فإنه سيتم منحها لدخول الأب والأم والزوجة وكذلك الأبناء للعائل التي لا يقل راتبه عن 400 دينار.

كذلك يجب وأن ألا يقل راتب العائل عن 800 دينار وذلك لاستقبال أفراد أخرين من ضمن الأسرة.

يجب وأن يحصل الزائر على تذكرة تشمل “ذهاب وإياب” عبر كافة الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران.

يجب وأن التأشيرة يتم منحها إلى حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية.

يتم صدور التأشيرة بناء على طلب من إحدى الشركات الكويتية.

تعهدات السفر إلى الكويت

تتمثل تعهدات السفر إلى دولة الكويت، وفقًا لما يلي:-