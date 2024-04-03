أهلاً أهلاً بالعيد.. موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر وتوقيت صلاة العيد .. متى تبدا الاجازة

موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر، مع اقتراب العيد الفرحة تسكن في القلوب وتغمرها السعادة وأجواء الاحتفال بدأت تظهر في كل الولايات الجزائرية، ويستعد المواطنين لاستقبال عيد الفطر المبارك ويبحثون عن موعد استطلاع الرؤية وتحديد أول أيام العيد، بلهفة وشوف يترقب المسلمين جميعاً كبير وصغير رجال ونساء، حتى الآن لم تحدد الشؤون الإسلامية بالجزائر موعد عيد الفطر وهذا لعدم استكمال الدلائل القوية التي تحدد على أساسها الموعد، ولكنها تستعد ويجتمع كبار المشايخ والبحوث الفلكية من أجل استطلاع رؤية هلال غرة شوال لسنة 1445، وقد يتم ذلك في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان بعد 5 أيام فقط، لذا تابعوا معاً للتعرف على موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر.

موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر

فلكياً عيد الفطر المبارك في الجزائر يوافق يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024.

تبدأ إجازة العيد وفقاً للشؤون الإسلامية الجزائرية من الأربعاء الموافق 10 من أبريل وحتى الجمعة 12 من أبريل 2024.

تطبق الإجازة رسمياً لمدة 3 أيام للقطاع العام والخاص بمناسبة العيد.

تقام صلاة عيد الفطر المباراة بعد شروق الشمس في تمام الساعة 6.34 صباحاً.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الجزائر

تتعدد مظاهر الاحتفالات في عيد الفطر المبارك وتعتبر الجزائر من الدول العربية التي تحرص على تطبيق العادات في الاحتفال، وتزين الشوارع باجمل الزينة وتشغيل تكبيرات العيد والأغاني المخصصة بالعيد التي تزيد من الروحانيات، ويقومون بتحضير أشهى الحلويات وتبديل المفروشات المنزلية وإضافة كل جديد الذي يعطي للمنزل لمسة جذابة و أجواء مختلفة عن باقي الأيام، كما يتوجه المسلمون إلى صلاحة العيد ومعايدة الأصدقاء والجيران، في العودة للمنزل وتناول الإفطار والبعض يقوم بزيارة الأقارب والتجمع بحالة من الفرحة والسعادة ومنح الأطفال الصغار مبلغ من المبلغ ويسمى العيدية.