بدون زبدة والنتيجة واو.. طريقة عمل بيتي فور العيد 2024 في المنزل بأقل الإمكانيات وبخطوات بسيطة

يبحث الكثير من الأشخاص منذ منتصف شهر رمضان عن طريقة عمل بيتي فور العيد 2024 لأن البيتي فور ضمن حلويات العيد ويفضلها الكبير والصغير، لكن يجد بعض الأشخاص صعوبة في تحضيره في المنزل لكن أصبح هناك طرق وخطوات كثيرة سهلة ومضمونة للغاية، وبأقل الإمكانيات، وهذا ما منح الكثير ثقة كبير لاتخاذ القرار والبحث بكثرة عن الطريقة الأفضل لتحضيره في المنزل لأن الأسعار في محلات الحلواني أصبحت باهظة جداً وخاصةً البيتي فور واحد من أغلى حلويات العيد للاقبال الشديد عليه ومذاقه المميز ومظهرة المختلفة عند التقديم في العيد للاسرة والضيوف، خلال السطور التالية نتعرف سوياً على طريقة عمل بيتي فور العيد 2024 بالخطوات.

طريقة عمل بيتي فور العيد 2024

يعتمد البيتي فور على اتباع الخطوات الصحية والمقادير المضبوطه حسب الوزن بالجرام لضمان الحصول على نتيجة مضمونة وناجحة 100% وتأتي المقادير على النحو التالي

500 جرام من الدقيق الفاخر. 400 جرام من السمنة. كوب من السكر البودرة. رشة من الفانيليا. 2 بيضة. ذرة ملح.

مكونات التزين

مربى مشمش. شيكولاتة. مكسرات مجروشة جوزة الهند.

طريقة التحضير