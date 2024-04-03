أجواء نارية.. موعد مباراة الأهلي و سيمبا دوري أبطال أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة بدون تشفير

موعد مباراة الأهلي و سيمبا دوري أبطال أفريقيا 2024 هذا ما يقوم عشاق الساحرة المستديرة من مختلف الدول بالبحث عنه من أجل معرفة كافة التفاصيل واستعداداً لمتابعة أحداث اللقاء، في مباراة الذهاب نجح فريق الأهلي أن يحرز هدف الفوز وتهتز شباك فريق سيمبا وتأتي النتيجة إيجابية لصالح الأهلي، وهذا ما جعل فريق الأهلي يصعد بكل ثقة أمام نظيره سيمبا،

بدأت استعدادات الفريقين لمواجهة الإياب من الآن وكلا الفريقين داخل معسكرات التدريب نتظراً لأهمية المباراة وكثرة عدد المتابعين، كما يستعد الجمهور من أجل هذا اللقاء على أحر من الجمر، وقد تم فتح باب الحجز على شراء تذاكر حضور المباراة وقد تم تحديد 30 ألف تذكرة ومن المتوقع أن المباراة القادمة بين الفريقين تكون ذات منافسة وتحديات قوية، واليوم ننشر عبر الفقرات التالية موعد مباراة الأهلي و سيمبا دوري أبطال أفريقيا 2024.

موعد مباراة الأهلي و سيمبا دوري أبطال أفريقيا 2024

كان من المقرر أن يخوض فريق الأهلي اليوم الأربعاء 3 أبريل مباراة بين نظيره فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري ولكن تم الإعلان عن تأجيلها لانشغال الفريق بالتدريبات، وسوف يلتقي فريق الأهلي أمام فريق سيمبا التنزاني في مباراة جديدة ضمن منافسات إياب دوري أبطال أفريقيا بعد الغد الجمعة الموافق 5 من أبريل 2024، لقاء العودة بين الفريقين من المقرر أن يقام في مصر على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وتبدأ أجواء اللقاء عند انطلاق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والساعة 12 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي و سيمبا إياب ربع نهائي أفريقيا

منذ بداية انطلاق دوري أبطال أفريقيا تمتلك قناة بي ان سبورت 6 حقوق نقل البث المباشر والتي تنقل مباراة الأهلي و سيمبا في لقاء الإياب والذي يعلق فيها عصام الشوالي، وتم الإعلان من شبكة أون تايم أن مباراة الأهلي و سيمبا سوف تذاع عبر أون تايم سبورت الأرضي بصوت المعلق محمد عزمي بجودة عالية hd، مما يخوض الأهلي هذه المباراة بكل ثقة كونه يحتل الترتيب الأول برصيد 112 نقطة، ويحتل سيمبا التنزاني الترتيب الثاني برصيد 9 نقاط.