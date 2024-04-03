سلي طفلك مع أجمل برامج وأغاني قناة كراميش اضبطها الآن بترددها الجديد

تعد قناة كراميش من أجمل قنوات الأطفال على شاشات التلفزيون والتي تمتاز بعرضها برامج هادفة ومتنوعة للأطفال تعمل على تنمية مهاراتهم في مجالات كثيرة، لذلك يبحث عنها الكثير من الأمهات والآباء لكي يجعلون أبنائهم يشاهدنها في أوقات فراغهم، فيكونوا بذلك قدموا لهم شيئا بناء ومسلي في أثناء أوفات فراغهم، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة على الأقمار الصناعية وأهم ما تقدمه من محتوى.

تردد قناة كراميش الجديد

يمكنك متابعة قناة كراميش بترددها الجديد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات التردد التالي:

التردد:11430

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا:⅚.

معدل الاستقطاب:رأسي.

الجودة:hd.

القمر الصناعي: العرب سات التردد التالي:

التردد:11390.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطا:⅚.

معدل الاستقطاب:عمودي.

الجودة:hd.

أهم برامج قناة كراميش

كما تمتاز القناة بعرض محتوى هادف ومتنوع، فتقدم القناة برامج في جميع الاتجاهات التعليمية والترفيهية وغيرها الكثير ومن، ومن هذه البرامج ما يلي:

برامج تعليمية:

كركبة.

سايلنت.

شمة هوا.

سيبك من أساليبك.

حكايات عالمية.

برامج ترفيهية:

سهران.

ستايليز.

كراميش كيدز.

أغاني كراميش.

برامج أخرى:

كراميش قرآن.

كراميش حكايات.

كراميش ألعاب.

مميزات قناة كراميش

كما تمتاز قناة كراميش بمجموعة من المميزات التي تجعلها محل اهتما أولياء الأمور، لَمَّا يحتج الأطفال في الفترة الأولى من مقتبل أعمارهم أن يحصلوا بعض المعلومات عن طريق الترفيه، وهو إلى ذلك تفريغ لطاقتهم لاستعادهم النفس لاستيعاب دروسهم، حيث تمتاز القناة بالتالي: