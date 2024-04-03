«بكام انهاردة يا صغنن»… أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء الموافق 3 من أبريل 2024 في البورصة وجميع المصانع!!

يشهد قطاع تربية الدواجن تقلبات مستمرة في أسعار الكتاكيت، مما يثير تساؤلات المربين حول أفضل وقت للشراء وأفضل أنواع الكتاكيت للتربية وفي هذا المقال، سوف نقدم تحليلًا شاملاً لأسعار جميع أنواع الكتاكيت اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، مع مراعاة الأسعار في مختلف المصانع، ونقدم بعض النصائح لمساعدة المربين على اتخاذ قرارات شراء ذكية.

أولاً: أسعار الكتاكيت البلدي

البلدي الحر (عمر يوم): 7.00 جنيه

7.00 جنيه البلدي المشعر (عمر يوم): 7.25 جنيه

7.25 جنيه البلدي الهجين (عمر يوم): 7.75 جنيه

ثانياً: أسعار الكتاكيت الروز

الروزي للتسمين (عمر يوم): 18.00 جنيه

18.00 جنيه الروز الفيومي (عمر يوم): 15.00 جنيه

15.00 جنيه الجميزة (عمر يوم): 15.00 جنيه

15.00 جنيه الساسو شيفر بيور الحر (عمر يوم): 15.50 جنيه

15.50 جنيه الأبيض فوق 42 جرام: 25.00 جنيه

ثالثاً: تحليل الأسعار

انخفاض طفيف في أسعار الكتاكيت البلدي: شهدت أسعار الكتاكيت البلدي انخفاضًا طفيفًا اليوم، حيث تراوح سعر الكتكوت الحر بين 7.00 و 7.25 جنيه، بينما تراوح سعر الكتكوت المشعر بين 7.25 و 7.50 جنيه، وسعر الكتكوت الهجين بين 7.75 و 8.00 جنيه.

شهدت أسعار الكتاكيت البلدي انخفاضًا طفيفًا اليوم، حيث تراوح سعر الكتكوت الحر بين 7.00 و 7.25 جنيه، بينما تراوح سعر الكتكوت المشعر بين 7.25 و 7.50 جنيه، وسعر الكتكوت الهجين بين 7.75 و 8.00 جنيه. استقرار أسعار الكتاكيت الروز: حافظت أسعار الكتاكيت الروز على استقرارها اليوم، حيث تراوح سعر الكتكوت الروزي للتسمين بين 18.00 و 18.50 جنيه، بينما تراوح سعر الكتكوت الروزي الفيومي بين 15.00 و 15.50 جنيه، وسعر الكتكوت الجميزة بين 15.00 و 15.50 جنيه، وسعر الكتكوت الساسو شيفر بيور الحر بين 15.50 و 16.00 جنيه، وسعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام بين 25.00 و 25.50 جنيه.

رابعاً: نصائح للمربين