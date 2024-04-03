رسمياً .. موعد امتحانات الترم الثاني 2024 صفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية بعد التعديل

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 التي حددتها وزارة التربية والتعليم الفني بشكل رسمي، ويتساءل عنها الطلبة والطالبات بشكل كبير خلال هذه الفترة، العد التنازلي على حلول الامتحانات قد بدأ وهذا ما جعل الطلاب تستعد للامتحانات من الآن، وقامت التعليم باعتماد جداول الامتحانات لصفوف النقل والشهادات الأساسية الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، تمر امتحانات نهاية العام الدراسي بمرحلتين شفوي و تحريري و تحدد موعدها الوزارة لكي يستعد الطلاب للمذاكرة مبكراً،

كما هناك مواد غير مضافة للمجموعة تتم قبل موعد الامتحانات الأساسية وهي التي يؤديها طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية والرياضية، وتعتبر الثانوية العامة هي آخر المراحل التي تؤدي الامتحانات لأنها أهم مرحلة وتتفرغ لها وزارة التربية والتعليم لكثرة الإجراءات، واليوم ننشر لحضراتكم خلال التقرير التالي موعد امتحانات الترم الثاني 2024 تابعوا معنا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

صدر بيان رسمي من السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن الطلاب سوف تؤدي الامتحانات من كتاب الفصل الدراسي الثاني مع حذف بعض الوحدات لتيسير الأمور على الطلاب، وتعقد امتحانات صفوف النقل أولاً ويليها المرحلة الأصعب الإعدادية والثانوية، وبداية الامتحانات تكون في شهر مايو المقبل 2024 وتأتي مواعيد امتحانات صفوف النقل على النحو التالي:

حددت وزارة التربية والتعليم الفني موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 بدايةً من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

امتحانات الدبلومات الفنية نظام ثلاثة وخمس سنوات تعقد في يوم السبت الموافق 25 من مايو وتستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

تعقد امتحانات الثانوية العامة في المواد الغير مضافة يوم 10 من يونيو 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية السبت 22 من يونيو 2024 وحتى يوم السبت 20 يوليو 2024.

متى تبدأ إجازة نهاية السنة الدراسي 2024

تنتهي امتحانات العام الدراسي 2023-2024 لجميع صفوف النقل والشهادات الاعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية في 21 من يوليو 2024، وتبدأ الإجازة الفعلية حسب كل مرحلة