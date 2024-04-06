“سجل من هنا”..كيفية التقديم في تعيينات مجلس الخدمة الإتحادي في العراق 2024 وشروط التقديم

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عبر مواقع التواصل المختلفه عن كيفية الحصول على إستمارة مجلس الخدمة الإتحادي 2024 بالعراق، وذلك بعد الإعلان الرسمي من قبل المجلس حتى يتمكن المواطن من الحصول على الوظيفة المناسبه له من الوظائف التي تم الإعلان عنها، ونبين فيما يلي المستندات المطلوبة للتعيينات وكيفية التسجيل عبر الموقع الخاص لمجلس الخدمة الإتحادي.

طريقة التقديم على تعيينات مجلس الخدمة الإتحادي بالعراق 2024

قام السيد رئيس مجلس الخدمة الإتحادي بالإعلان عن أنه يمكن للمواطنين العراقيين لمن هم خريجي عام 2022 وحتى العام الحالي الراغبين في الحصول على الوظائف فى ملاك دوائر الدولة العراقية وذلك عن طريق بعض الخطوات نوضحها في البيان التالي:

أولا: الولوج على الموقع الرسمي الخاص بمجلس الخدمة الإتحادي.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة الإسم كاملا ورقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

ثالثاً: النقر على إستمارة التوظيف.

رابعا: ملء الإستمارة مع التأكد من صحة جميع البيانات.

خامساً: النقر على إرسال.

شروط التقديم عن إستمارة مجلس الخدمه الإتحادي 2024

قام مجلس الخدمة الإتحادي بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الوظيفة المقدمة وهي كالآتي: