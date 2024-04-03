استقبل الآن تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية على النايل سات 2024 “AL Rabiaa Sport Channel

أصبحت قناة الرابعة الرياضية العراقية رائدة في مجال الإعلامي الرياضي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك بفضل الإمكانات الهائلة التي تنفقها القناة لبث البطولات الهامة فقد حصلت القناة على حقوق بث مباريات بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل حصري بجميع مسابقاتها حتى عام 2024 بمبلغ ضخم يقدر 12 مليون دولار أميركي، وفي هذا المقال سنستعرض تردد القناة وخطوات تثبيتها على النايل سات.

تردد قناة الرابعة الجديد 2024 على النايل

استطاعت قناة الرابعة العراقية في إبرام عدة صفقات مع كبرى القنوات الرياضية في الوطن العربي والعالم beIN SPORTS القطرية لمدة عامين اعتبارًا من أغسطس 2023 وتنتهي في 2025 حيث تتيح هذه الصفقة بث جميع البطولات التي تبثها beIN SPORTS عبر قناة الرابعة الرياضية بشكل حصري في العراق، لذلك يمكن استقبال قناة الرابعة العراقية على التردد التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب الجودة النايل سات 10893 27500 H SD

خطوات استقبال تردد قناة الرابعة الرياضية

يمكن للمشاهدين في الوطن العربي استقبال وتثبيت تردد القناة الرياضية العراقية بكل سهولة باتباع الخطوات السهلة التالية