“تراجع الذهب لأقل سعر” أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية تحرز رقما جديدا

شهد اليوم الأربعاء 3 أبريل استقرارًا في أسعار الذهب وخاصتا في أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية والذي حقق استقرارًا بعد الارتفاع الطفيف الذي شهده الفترة الحالية، وهذا معناه استقرار أسعار الجنيه مقابل الدولار الفترة الحالية، وبمقارن أسعار اليوم بأسعار أمسِ اتضح أن الأسعار اليوم في السوق سجلت ما سنبينه عبر الأسطر التالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 استقرارًا في أسعار الذهب للأعيرة المختلفة، حيث سجل الذهب هذه الفترة ارتفاع طفيفًا بسبب ارتفاع المعدن الأصفر عالميًا، ولكن يسجل اليوم استقرارًا في الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 3542 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3100 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2657 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 24800 جنيها.

هذه الأسعار غير شاملة المصنعية، حيث يضاف نحوا من 150 جنيها إلى 200 جنيها للجرام، وتشمل هذه القيمة المصنعية والدمغة، وهي إلى ذلك تختلف من تاجر إلى أخر اختلافًا طفيفًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجل اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 أسعار سبائك الذهب للأعيرة المختلفة الأسعار التالية:

سبيكة الذهب وزن 1 جرام سجلت سعر 3543 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام يسجل 8857 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 5 جرامات بلغ سعرها 17715 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 10 جرامات يصل سعرها إلى 35430 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 20 جراما سجلت سعر 70860 جنيها.

أونصة الذهب وزن 31.1 جرام بلغ سعرها نحو 110187 جنيها.

سبيكة الذهب وزن 50 جراما يصل سعرها اليوم إلى 177150 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 100 جرام بلغ سعرها 354300 جنيها.

توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

شهد الفترة الحالية تراجعا كبيرًا لأسعار الذهب، لا سيما بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء بنسبة كبيرة، وهذا معناه أن أسعار الذهب تربط ارتباطًا كبرا بسعر الدولار، وهي إلى ذلك تتوقف أيضا على معدل الطلب على من حيث زيادة أو نقصانه على سوق الذهب، ونظرا لعدم استقرار أسعار الدولار بسبب عدم استقرار الحالة الاقتصادية، كما انه من الممكن زيادة معدل الطلب أو نقانه، فإنه من الصعب التنبؤ بأسعار الذهب الفترة القادمة، إلا انه ربما يسجل زيادة في السعر طفيفة الفترة القادمة.